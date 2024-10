Dal giudice per la Rsa degli orrori La coppia che gestiva Villa Debora ha scelto il rito abbreviato al gup

(Di domenica 6 ottobre 2024) Hala scorciatoia del(e del relativo sconto di un terzo sulla pena) laaccusata di aver gestito una vera e propria Rsaa Bagni di Lucca, chiusa da un blitz dei carabinieri nel 2022. Vincenzo D’Isanto, 53 anni, originario di Castelfiorentino eCampanozzi, 53 anni di San Severo compariranno domani in tribunale a Lucca davanti al gup Antonia Aracri per essere giudicati alla luceatti d’indagine raccolti dal pm Elena Leone. Per entrambi le imputazioni sono di maltrattamenti in famiglia aggravati, circonvenzione di incapace e appropriazione indebita, reati contestati in concorso tra i due, lui titolare di fatto e lei operatrice (non assunta) di quella Rsa privata che sarebbe stato una sorta di inferno. (Lanazione)