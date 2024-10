Consegnati i beni alimentari dall'associazione carabinieri a Chieti, l'iniziativa di solidarietà per i bisognosi (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è conclusa l’iniziativa di solidarietà per la raccolta di beni alimentari organizzata dalla Sezione di Chieti dell'associazione nazionale carabinieri (Anc), un gesto concreto per affrontare l’emergenza povertà che colpisce sempre più famiglie in città. Questa volta, i prodotti raccolti sono (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è conclusa l’diper la raccolta diorganizzataa Sezione didell'nazionale(Anc), un gesto concreto per affrontare l’emergenza povertà che colpisce sempre più famiglie in città. Questa volta, i prodotti raccolti sono (Chietitoday)

Scende l’inflazione e frena il “carrello della spesa”: il peso dell’energia e dei beni alimentari - Hanno sostenuto l’inflazione, invece, i prezzi dei beni energetici regolamentati (da +11,7% a +14,3%) e, in misura minore, dei servizi relativi ai trasporti (da +2,2% a +2,9%) e dei beni semidurevoli (da +1,1% a +1,3%). Ciò ha contribuito a frenare la dinamica del “carrello della spesa” (+0,6% da ... (Cityrumors)

Beni alimentari, carburanti e abbonamento al trasporto: sul sito del Comune di Spoltore l'elenco dei beneficiari - La distribuzione della nuova Carta Sociale, chiamata "Dedicata a Te", è cominciata il 9 settembre per i nuclei familiari con reddito Isee inferiore a 15. . . . L'Inps ha reso disponibili le liste dei beneficiari residenti anche sul territorio del Comune di Spoltore. L'importo assegnato è pari. ... (Ilpescara)

Per guerre e clima prezzi alimentari fino a +30% in 2 anni - Le guerre e i cambiamenti climatici hanno effetti sempre più pesanti sull'economia internazionale, e determinano una sensibile riduzione delle produzioni agricole, una impennata dei prezzi al dettagli ...(ansa)

Bring the food, un'app contro lo spreco alimentare - L'iniziativa è stata accolta positivamente dal Banco alimentare della Calabria, che si occupa proprio di raccogliere cibo per le categorie più deboli ...(rainews)

Istat, ricalcolo sulla crescita del Pil in Italia: nei primi 6 mesi è +0,4%, non +0,6% - Leggi su Sky TG24 l'articolo Istat, ricalcolo sulla crescita del Pil in Italia: nei primi 6 mesi è +0,4%, non +0,6% ...(tg24.sky)