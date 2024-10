Concessionari Stellantis alla Ue: impossibile il mercato assorba tutte queste auto elettriche (Di domenica 6 ottobre 2024) I dealer del gruppo automobilistico, appoggiando la linea di Acea e di Luca de Meo, chiedono a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, di posticipare al 2027 le normative su CO2 previste per il prossimo anno Ilsole24ore.com - Concessionari Stellantis alla Ue: impossibile il mercato assorba tutte queste auto elettriche Leggi tutta la notizia su Ilsole24ore.com (Di domenica 6 ottobre 2024) I dealer del gruppomobilistico, appoggiando la linea di Acea e di Luca de Meo, chiedono a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, di posticipare al 2027 le normative su CO2 previste per il prossimo anno

Stellantis - concessionari contro Tavares - lettera a von der Leyen : “Crollo 44% vendita auto elettriche - rinviare 2027 limiti emissioni” - La “transizione green” dovrebbe cominciare nel 2025, anno in cui entrerebbero in vigore i primi limiti sulle . I concessionari di Stellantis hanno richiesto a Ursula von der Leyen di posticipare l'entrata in vigore dei limiti Ue sulle emissioni auto, che dal prossimo anno diminuiranno a “95 gCO2/km”. (Ilgiornaleditalia.it)

Federauto : “Auto elettrica - troppa pressione sui concessionari”. E quelli di Stellantis scrivono alla UE - Insomma, un circolo vizioso di fattori che secondo l’associazione dei concessionari italiani rischia di paralizzare l’intero settore. Lo sostiene Massimo Artusi, presidente di Federauto, bocciando in toto la politica comunitaria sull’auto elettrica e le forzature del mercato che essa ha prodotto: “La normativa europea in materia di Green Deal Automotive, prevedendo pesantissime multe per i ... (Ilfattoquotidiano.it)

Stellantis & Green Deal - mix micidiale. Concessionarie in rivolta : “Basta auto elettriche - nessuno le vuole” - Anche i concessionari delle auto Stellantis, dopo gli operai, sono sul piede di guerra con l’azienda degli Elkann e si muovono direttamente, scrivendo alla Ue per sollecitare l’allargamento dei limiti imposti alla realizzazione di auto a scoppio, rispetto all’incremento della produzione di vetture elettriche. (Secoloditalia.it)