Case in Umbria, torna a salire il costo: ecco in quali comparti. Il caro-manutenzioni aumenta gli affitti (Di domenica 6 ottobre 2024) aumentano e aumenteranno in un futuro prossimo gli affitti in tutti i comuni dell'Umbria sopra i 5mila abitanti. In aumento costante anche il prezzo a metro quadrato delle abitazioni nuove ad elevata efficienza energetica. Quest'ultimo punto è determinato dalla domanda, in crescita, che supera (Di domenica 6 ottobre 2024)no e aumenteranno in un futuro prossimo gliin tutti i comuni dell'sopra i 5mila abitanti. In aumento costante anche il prezzo a metro quadrato delle abitazioni nuove ad elevata efficienza energetica. Quest'ultimo punto è determinato dalla domanda, in crescita, che supera (Ternitoday)

Ternitoday - Case in Umbria torna a salire il costo | ecco in quali comparti Il caro-manutenzioni aumenta gli affitti

Case in Umbria. torna a salire il costo: ecco in quali settori. Il caro-manutenzioni aumenta gli affitti - aumentano e aumenteranno in un futuro prossimo gli affitti in tutti i comuni dell'Umbria sopra i 5mila abitanti. In aumento costante anche il prezzo a metro quadrato delle abitazioni nuove ad elevata efficienza energetica. Quest'ultimo punto è determinato dalla domanda, in crescita, che supera... (Perugiatoday)

Acquisti e affitti, prezzi in su: dal centro alla periferia, ecco quanto costano le case a Terni - Aumentano i prezzi a metro quadrato delle abitazioni nuove ad elevata efficienza energetica, trainati dalla domanda - in crescita - che supera l’offerta molto limitata, e dagli aumentati costi di produzione, mentre si registrano lievi cali per la domanda e l’offerta delle abitazioni usate, con... (Ternitoday)

Affitti brevi, case vacanze e B&B: un convegno per affrontare le criticità del settore - . BRINDISI - Confesercenti Puglia e Aigo, l'Associazione Italiana Gestori Ospitalità diffusa, con il patrocinio dell'assessorato al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica della Regione Puglia,organizzano il convegno sul tema "Strutture extralberghiere: problema o risorsa?", che si terrà il 3 ... (Brindisireport)

Camila Giorgi: "Non abbiamo rubato i mobili della casa in affitto" - Camila Giorgi replica all'accusa secondo cui avrebbe rubato i mobili presenti nella casa che aveva preso in affitto.(msn)

Giubileo, 35 milioni di persone in arrivo. I residenti restano senza casa - Città (Italia) Attese 105 milioni di presenze, più del doppio rispetto al 2023. L’effetto calmiere del canone concordato non è in grado di contenere l’aumento degli affitti in atto. Di Alex Giuzio ...(ilmanifesto)

Forti agevolazioni sull’affitto, ma solo se in casa c’è un disabile: come sfruttarle - Finalmente ci saranno aiuti concreti per chi paga il canone mensile. Ecco le agevolazioni sull'affitto se in casa c'è un disabile ...(trading)