Cantieri e fiere traffico da bollino rosso

Chiusa la corsia sud-nord del lungomare Piermanni, chiuso un tratto di corso Garibaldi e alcune delle strade che lo collegano a viale Vittorio Veneto, e con il mercato ambulante in piazza scoppia l'inferno traffico nel quartiere centro. Un sabato da bollino rosso, con strade intasate fin dalle prime ore del mattino per la tempesta perfetta creata dalla concomitanza di eventi organizzati sul litorale e di lavori pubblici per le asfaltature. Intoppi ovunque, che hanno messo a rischio anche la circolazione dei mezzi di emergenza, che partono tutti dalla zona sud.

