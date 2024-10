Calcio: Serie A. Zaccagni "Stiamo creando qualcosa di bello" (Di domenica 6 ottobre 2024) "Pedro da guardare, è un giocatore e una persona straordinaria". ROMA - "Siamo veramente contenti, Stiamo creando qualcosa di bello ed emozionante. Trasmettiamo in campo quello che proviamo durante la settimana. Tutti devono guardare Pedro, è un giocatore e una persona straordinaria". A dirlo è stat (Di domenica 6 ottobre 2024) "Pedro da guardare, è un giocatore e una persona straordinaria". ROMA - "Siamo veramente contenti,died emozionante. Trasmettiamo in campo quello che proviamo durante la settimana. Tutti devono guardare Pedro, è un giocatore e una persona straordinaria". A dirlo è stat (Ilgiornaleditalia)

Lazio, Zaccagni: "Stiamo creando qualcosa di emozionante. Niente Nazionale? Ho parlato con Spalletti e..." - Dopo il successo per 2-1 in rimonta della Lazio sull`Empoli all`Olimpico, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni... (Calciomercato)

**Caivano: Bernini, 'a novembre nuovo corso laurea, stiamo creando condizioni per riscatto'** - "La Federico secondo è anche la capofila di quello che per noi vuole essere la nuova politica diciamo della formazione, della ricerca e della ricerca all'industria su cui stiamo lavorando, soprattutto su cui stiamo investendo in questo momento", ha aggiunto. Lo ha annunciato la ministra per la ... (Liberoquotidiano)

Lazio-Venezia, Baroni: “Stiamo creando una forte identità, dobbiamo dare tutto i per i tifosi” - Già domani mi aspetto di vedere qualcosa di quanto provato. Il vice capitano lo sceglierò io di gara in gara: a scanso di equivoci, a Rostock era stato designato Patric e per questo Cataldi gli aveva consegnato la fascia” “Dia è un grande attaccante, come Noslin. . Così in conferenza stampa Marco ... (Sportface)

Zanchetta: "Abbiamo creato tanto, ci è mancata lucidità ma stiamo bene. De Pieri? Nulla di preoccupante" - Al termine della sfida di Interello contro l'Hellas Verona, un pareggio che rallenta le ambizioni di vertice della squadra nerazzurra, Andrea Zanchetta, tecnico dell'Inter Under 20, ...(fcinternews)