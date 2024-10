Calcio: Serie A. Italiano "Era una gara da vincere, serve cattiveria" (Di domenica 6 ottobre 2024) "Dobbiamo crescere ancora tanto". BOLOGNA - "Dobbiamo crescere ancora tanto, queste partite sono da vincere ed è un peccato non riuscire a farlo in casa e senza segnare nemmeno un gol". Così Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, in conferenza stampa dopo il pareggio interno per 0-0 contro il Pa (Di domenica 6 ottobre 2024) "Dobbiamo crescere ancora tanto". BOLOGNA - "Dobbiamo crescere ancora tanto, queste partite sono daed è un peccato non riuscire a farlo in casa e senza segnare nemmeno un gol". Così Vincenzo, allenatore del Bologna, in conferenza stampa dopo il pareggio interno per 0-0 contro il Pa (Ilgiornaleditalia)

Sinner nella storia, è il primo italiano a vincere agli Us Open - AGI - Jannik Sinner ha trionfato agli Us Open e ha conquistato il suo secondo Slam: l'azzurro numero uno del mondo si è imposto in tre set, 6-3, 6-4, 7-5, sull'americano Taylor Fritz, in due ore e 17 minuti. Sinner è il primo tennista italiano a vincere il torneo di Flushing Meadows, a New York. . (Agi)

