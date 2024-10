Brescia: nel baule dodici chili di cocaina con il simbolo di Armani (Di domenica 6 ottobre 2024) Brescia, 6 ottobre 2024 – dodici chili di cocaina che se, immessi sul mercato, avrebbero fruttato più di un milione di euro. La polizia di Stato di Brescia ha arrestato un uomo di 52 anni, cittadino italiano, che è stato trovato in possesso di circa 12 chilogrammi di sostanza stupefacente, in particolare cocaina. Gli agenti hanno sottoposto l’uomo a controllo, dopo averlo notato mentre era intento a rovistare all’interno del bagagliaio di una macchina, all’interno di un parcheggio. In effetti, dai controlli gli agenti della Squadra Mobile hanno appurato che l’uomo stava scaricando due borsoni, contenenti 12 involucri termosaldati di sostanza stupefacente, che sono stati sequestrati. Secondo la stima, la cocaina, se immessa sul mercato, avrebbe prodotto un profitto superiore ad 1 milione di euro. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 –diche se, immessi sul mercato, avrebbero fruttato più di un milione di euro. La polizia di Stato diha arrestato un uomo di 52 anni, cittadino italiano, che è stato trovato in possesso di circa 12 chilogrammi di sostanza stupefacente, in particolare. Gli agenti hanno sottoposto l’uomo a controllo, dopo averlo notato mentre era intento a rovistare all’interno del bagagliaio di una macchina, all’interno di un parcheggio. In effetti, dai controlli gli agenti della Squadra Mobile hanno appurato che l’uomo stava scaricando due borsoni, contenenti 12 involucri termosaldati di sostanza stupefacente, che sono stati sequestrati. Secondo la stima, la, se immessa sul mercato, avrebbe prodotto un profitto superiore ad 1 milione di euro. (Ilgiorno)

