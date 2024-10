Berrettini-Rune oggi, ATP Shanghai: il nuovo orario dopo il rinvio. Programma, tv, streaming (Di domenica 6 ottobre 2024) La sfida tra Matteo Berrettini e Holger Rune, valida come secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, non si è disputata nella giornata odierna a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla località cinese. Gli organizzatori sono stati così costretti a cancellare il Programma odierno e a rinviare la contesa a domani: il testa a testa tra il romano e il danese andrà dunque in scena domenica 6 ottobre, sarà il secondo match sul GrandStand 2 a partire dalle ore 06.30 e inizierà dopo la conclusione di Dimitrov-Bergs (si riparte da 6-3, 2-4 e 30-15). LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-Rune (2° MATCH DALLE 6.30) Matteo Berrettini cercherà il grande colpaccio sul cemento contro un avversario di grande caratura tecnica, anche se negli ultimi mesi ha faticato parecchio a esprimersi al meglio. (Di domenica 6 ottobre 2024) La sfida tra Matteoe Holger, valida come secondo turno del Masters 1000 di, non si è disputata nella giornata odierna a causa della forte pia che si è abbattuta sulla località cinese. Gli organizzatori sono stati così costretti a cancellare ilodierno e a rinviare la contesa a domani: il testa a testa tra il romano e il danese andrà dunque in scena domenica 6 ottobre, sarà il secondo match sul GrandStand 2 a partire dalle ore 06.30 e inizieràla conclusione di Dimitrov-Bergs (si riparte da 6-3, 2-4 e 30-15). LA DIRETTA LIVE DI(2° MATCH DALLE 6.30) Matteocercherà il grande colpaccio sul cemento contro un avversario di grande caratura tecnica, anche se negli ultimi mesi ha faticato parecchio a esprimersi al meglio. (Oasport)

LIVE Berrettini-Rune, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: si riparte dopo il rinvio - 05 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini ed Holger Rune. Sfida di alto LIVEllo per l’italiano che affronterà il giovane danese, numero 14 della classifica mondiale. Sul Grandstand 2 ora spazio a Dimitrov-Bergs, incontro ... (Oasport)

Pronostico e quote Matteo Berrettini – Holger Rune, ATP Shanghai Masters 06-10-2024 - Matteo Berrettini è riapparso un paio di giorni fa battendo O’Connell 7-6 7-6 dopo essere stato costretto al ritiro a Tokyo dunque sembra aver ritrovato la forma fisica per affrontare un cliente scomodo come Holger Rune che è in vantaggio 2-1 nei testa a testa precedenti. Se al meglio ... (Infobetting)

Berrettini-Rune, ATP Shanghai: il nuovo orario dopo il rinvio. Programma, tv, streaming - L’azzurro aveva regolato Christopher O’Connell all’esordio nel torneo dopo essersi ritirato a Tokyo a causa di un problema agli addominali, mentre il suo rivale ha usufruito di un bye. Programma Berrettini-Rune: COME VEDERLA IN TV E streaming Diretta tv: il Masters 1000 di Shanghai sarà trasmesso ... (Oasport)