Basket Virtus Bologna passeggia con Pistoia Rimonta vincente di Reggio Emilia a Cremona

Ultime due partite della seconda giornata del campionato di Serie A di pallacanestro. Nel posticipo serale la Virtus Segafredo Bologna ottiene il secondo successo stagionale, superando senza troppi problemi l'Estra Pistoia con il punteggio di 84-68. Match immediatamente indirizzato per il roster di Luca Banchi, che prende già il largo dopo sette minuti: il 23-9 dell'avvio intontisce i toscani, che si riescono a portare al massimo sul -8 durante il secondo parziale. 16 punti in 22 minuti per Isaia Cordinier, a cui si aggiungono i 12 di Belinelli e Tucker. Dall'altra parte 'losing effort' per Michael Forrest a quota 16. Nel match delle 19.15, colpo esterno della Unahotels Reggio Emilia che ha la meglio sulla Vanoli Basket Cremona per 74-77.

