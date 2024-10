Basket giovanile. Col colpo di Empoli in cassaforte, la Vis under 19 torna in campo (Di domenica 6 ottobre 2024) Il vittorioso esordio sul campo di Empoli è già un lontano ricordo, perché lunedì sera la formazione under 19 Eccellenza di Vis 2008 è attesa da un importante incrocio casalingo (ore 19, Palapalestre) contro Raggisolaris Academy Faenza, anch’essa reduce dal successo del primo turno con Firenze Basketball Academy (74-63). La formazione di coach Santi è chiamata a ripartire dal secondo tempo in terra toscana e dalla buona difesa messa in mostra per lunghi tratti dei secondi venti minuti: l’impegno contro Faenza sembra alla portata, ma la squadra romagnola non va sottovalutata. "Faenza è alla prima storica partecipazione ad un campionato di Eccellenza con il gruppo under 19, l’anno scorso sono arrivati alla finale nel campionato Gold, e hanno per questo tantissimo entusiasmo – le parole di coach Lorenzo Santi –. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il vittorioso esordio suldiè già un lontano ricordo, perché lunedì sera la formazione19 Eccellenza di Vis 2008 è attesa da un importante incrocio casalingo (ore 19, Palapalestre) contro Raggisolaris Academy Faenza, anch’essa reduce dal successo del primo turno con Firenzeball Academy (74-63). La formazione di coach Santi è chiamata a ripartire dal secondo tempo in terra toscana e dalla buona difesa messa in mostra per lunghi tratti dei secondi venti minuti: l’impegno contro Faenza sembra alla portata, ma la squadra romagnola non va sottovalutata. "Faenza è alla prima storica partecipazione ad un campionato di Eccellenza con il gruppo19, l’anno scorso sono arrivati alla finale nel campionato Gold, e hanno per questo tantissimo entusiasmo – le parole di coach Lorenzo Santi –. (Sport.quotidiano)

Il mercato Ultimo giorno frenetico con le uscite in prestito di Palermo (Team Altamura) e Scheffer (Atalanta Under 23). Colpo in extremis, preso Shpendi dall’Empoli - Con la stessa formula del prestito con diritto di riscatto ha salutato la Carrarese anche Ryduan Palermo. Palermo dopo l’esperienza a Martina Franca giocherà ancora al sud, stavolta in serie C. Il forte albanese, classe 2003, arriva in prestito dall’Empoli. Dalla Spal è arrivato in prestito ... (Sport.quotidiano)