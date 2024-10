All’alba in via Palazzuolo. Rapinata dopo la disco, il malvivente fermato dai passanti (Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 6 ottobre 2024 – Ha strappato la collana a una turista ed è fuggito, ma i passanti hanno aiutato i carabinieri nel fermarlo. E’ successo in una delle zone calde: Via Palazzuolo, venerdì notte. La vittima è una ragazza appena uscita dalla discoteca “Space“. Lui, inveve, un tunisino di 18 anni, arrestato con l’accusa di rapina. Con il pretesto di chiedere l’ora, il giovane si sarebbe avvicinato alla 21enne svizzera che era davanti all’ingresso del locale. Con un gesto repentino, le avrebbe strappato la catenina d’oro dal collo, per poi darsi alla fuga. A catturare l’attenzione dei militari, intorno alle 4,30, sono state le urla della donna. Grazie anche all’aiuto di alcuni passanti, i carabinieri hanno bloccato il 18enne che è stato perquisito: in tasca aveva anche uno spray al peperoncino che, si sospetta potesse utilizzarla anche per rapinare. (Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 6 ottobre 2024 – Ha strappato la collana a una turista ed è fuggito, ma ihanno aiutato i carabinieri nel fermarlo. E’ successo in una delle zone calde: Via, venerdì notte. La vittima è una ragazza appena uscita dallateca “Space“. Lui, inveve, un tunisino di 18 anni, arrestato con l’accusa di rapina. Con il pretesto di chiedere l’ora, il giovane si sarebbe avvicinato alla 21enne svizzera che era davanti all’ingresso del locale. Con un gesto repentino, le avrebbe strappato la catenina d’oro dal collo, per poi darsi alla fuga. A catturare l’attenzione dei militari, intorno alle 4,30, sono state le urla della donna. Grazie anche all’aiuto di alcuni, i carabinieri hanno bloccato il 18enne che è stato perquisito: in tasca aveva anche uno spray al peperoncino che, si sospetta potesse utilizzarla anche per rapinare. (Lanazione)

