7 ottobre, Forum degli ostaggi a LaPresse: “Agire ora prima che sia troppo tardi” (Di domenica 6 ottobre 2024) Alla vigilia dell’anniversario dell’attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre il Forum dei familiari degli ostaggi rapiti dall’organizzazione estremista palestinese parla con LaPresse. “Nel celebrare questo triste anniversario, esortiamo il mondo a non diventare silenzioso o compiacente. Ogni giorno che passa è un altro giorno di sofferenza inimmaginabile per gli ostaggi e le loro famiglie. Il tempo è essenziale. Agite ora, prima che sia troppo tardi“, le parole dell’associazione. “L’anno trascorso è stato insopportabile. È inconcepibile che sia passato un anno intero dai terribili attacchi del 7 ottobre, quando così tante persone furono uccise, ferite e rapite. (Di domenica 6 ottobre 2024) Alla vigilia dell’anniversario dell’attacco di Hamas in Israele del 7ildei familiarirapiti dall’organizzazione estremista palestinese parla con. “Nel celebrare questo triste anniversario, esortiamo il mondo a non diventare silenzioso o compiacente. Ogni giorno che passa è un altro giorno di sofferenza inimmaginabile per glie le loro famiglie. Il tempo è essenziale. Agite ora,che sia“, le parole dell’associazione. “L’anno trascorso è stato insopportabile. È inconcepibile che sia passato un anno intero dai terribili attacchi del 7, quando così tante persone furono uccise, ferite e rapite. (Lapresse)

Lapresse - 7 ottobre Forum degli ostaggi a LaPresse | Agire ora prima che sia troppo tardi

Forum Retail 2024: l’agenda e le personalità sul palco del più grande momento di incontro per la community del Retail, in programma il 30 ottobre a MiCo Milano - iKN Italy, azienda leader nella formazione manageriale e nella realizzazione di eventi business da oltre 35 anni, annuncia i temi e le voci della 24esima edizione del Forum Retail, il più grande hub di networking tecnologico per la community del mondo del Retail, in programma il 30 ottobre 2024... (Today)

Blue Planet Economy Expoforum 2024: innovazione e sostenibilità dal 16 al 18 ottobre a Roma - L’economia blu torna protagonista a Roma con Blue Planet Economy Expoforum 2024. Dal 16 al 18 ottobre la quarta edizione della manifestazione accende i riflettori su ambiente, sviluppo e innovazione nel maxi comparto produttivo che è l’economia blu, con un focus particolare sul ruolo strategico... (Romatoday)

Svizzera, a ottobre il primo Forum Industriale con l’Italia - Il Forum sarà suddiviso in due momenti: al mattino, una conferenza diffonderà conoscenze aggiornate, fornendo ai partecipanti dati, ricerche e trend legati alla meccanica e all’industria di precisione. In queste sessioni, aziende italiane selezionate e in target con la domanda elvetica ... (Ildenaro)