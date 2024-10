Vita morte e miracoli del frutto che matura solo dentro ai sacchetti di carta

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 5 ottobre 2024) Gode da tempo di notevole apprezzamento, grazie alle sue qualità, consistenza ezione tardiva: la pesca IGP coltivata in provincia di Enna, a Leonforte e nei territori dei comuni limitrofi. Contrariamente a quella tradizionale che si trovain estate, questo particolare, prodotto dalla coltivazione di diversi ecotipi locali di pesco (fra cui il Bianco e il Giallone di Leonforte),nei mesi di settembre, ottobre e novembre, per questo conosciuta anche come pesca settembrina o tardiva. La raccolta nel periodo autunnale, quando le altre varietà nazionali hanno già da tempo concluso la loro produzione, è la conseguenza di una particolare tecnica colturale.