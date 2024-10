VIDEO MotoGP la caduta di Acosta nella Sprint a Motegi | era al comando Bagnaia ne approfitta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Chiamiamoli pure errori di gioventù. Pedrovanifica un sabato perfetto cadendo a pochi giri dalla fine dellaRace valida per il GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 diin scena sul veloce tracciato di. Il “rookie meraviglia”, abile a conquistare la pole position, si è reso protagonista di un buon inizio, dove si è messo davanti al resto del gruppo al terzo giro iniziando a spingere in modo furibondo, sfoggiando tutte le sue migliori caratteristiche. Un tipo di guida completamente al limite che il giovanissimo spagnolo non è riuscito a gestire: a quattro giri dalla fine infatti il pilota KTM ha perso l’anteriore una volta arrivato in curva 10, scivolando e perdendo la possibilità di vincere la gara.