Viale Campania riapre anche di notte

(Di sabato 5 ottobre 2024) Concluso il primo step dei lavori sul collettore fognario di, che da ieri ha permesso la riapertura notturna della strada (chiusa alla circolazione da lunedì a giovedì, dalle 21 alle 6). Il cantiere intanto rimane in pieno svolgimento, con BrianzAcque impegnata in interventi urgenti per la messa in sicurezza dei punti più ammalorati del collettore. Questo step iniziale è servito a puntellare l’interno della struttura così da garantire la sicurezza alle squadre di tecnici specializzati che, dalla settimana prossima, si caleranno dentro la grande tubazione per consolidarla ed evitare ulteriori cedimenti. Le cavità , formatesi per l’effetto dell’azione erosiva del tempo, delle piogge e delle infiltrazione delle radici degli alberi, saranno riempite con mattoni e malta cementizia fibro-rinforzata.