Una compagnia aerea democratizza i vini premium all' economy class ma fa pagare il conto

(Di sabato 5 ottobre 2024) Rosé, Chardonnay e spumante brut per tutti, ma non gratis. Da ottobre, chi vola con United Airlines,statunitense, inpotrà finalmente assaggiare icaliforniani finora riservati alla business. A un prezzo di 12 dollari a lattina (circa 10 euro), laamplia la sua offertacola a bordo. Ma dietro l’operazione commerciale c’è molto di più: è la risposta delle compagnie aeree alle nuove esigenze dei passeggeri, sempre più attenti all’esperienza di viaggio anche nellei inferiori. Vino di qualità per laa pagamento Dal primo ottobre, United Airlines ha deciso di estendere la carta deianche per i passeggeri della. Laoffrirà una selezione diin lattina da 250 ml, prodotti nella central coast californiana da due aziende viticole tutte al femminile: Just Enough Wines e Maker.