Udinese-Lecce 1-0 Runjaic | Tre punti importantissimi vogliamo essere forti in casa

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Era necessario migliorare e lo abbiamo fatto. Era una gara pericolosa, ilci ha lasciato giocare nel primo tempo ma abbiamo fatto girare lentamente la palla. Loro erano pericolosi nelle transizioni. All’intervallo ho mostrato alcune cose alla squadra che è stata brava a migliorare nella ripresa”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Kosta, dopo la vittoria incontro ilnella settima giornata di Serie A: “Oggi è stato bravissimo Zemura a decidere la partita con la sua punizione, sono tre. Per quanto riguarda i piazzati e tiratori è il mio secondo che coordina quella parte. È stato un gran sabato per noi”. Sul rendimento in generale e in particolare sui tantiottenuti in: “Dopo la prima ero un pochino preoccupato ma poi abbiamo reagito benissimo già con la Lazio e e siamo migliorati con un solo passo indietro contro la Roma.