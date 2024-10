Traffico Roma del 05-10-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàscorrevole le principali arterie cittadine Oggi sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico dopo la prima fascia di garanzia è iniziata alle 8:30 l’agitazione questa la situazione in città chiuse m ABB uno ferrotranvia Termini Centocelle prosegui servizio servizio di superficie possibili riduzioni di corse dalle 17 alle 20 sarà in vigore la seconda fascia di garanzia poi riprenderà l’agitazione fino alle 13 all’Eur seconda edizione del campionato del mondo di Triathlon la gara Si snoda lungo dell’America via Colombo viale Oceania viale dell’Umanesimo Viale dei primati sportivi Viale dei Santi Pietro e Paolo via Tupini possibili chiusure e deviazioni nell’area delle Terme di Caracalla corsa ciclistica deviat e 5 linee di bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità