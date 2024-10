Spiegato il finale di Joker | Folie à Deux – Che cosa significa?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 5 ottobre 2024)ha continuato la controversa storia del film(2019) di Todd Phillips, che vede Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) in prigione e a processo. La rinnovata pubblicità sugli omicidi digenera in Harleen “Lee” Quinzel (Lady Gaga) una contorta ammiratrice, che spinge Arthur ad abbracciare il suo potere e influenza come “”, anche se l’avvocatessa di Arthur Maryanne Stewart (Catherine Keener) ha costruito la sua intera difesa sull’idea che “” sia una personalità distaccata che un problematico Arthur ha creato per sopravvivere a momenti di estremo stress o conflitto. In ogni caso, Arthur non può essere due persone contemporaneamente e alla fine deve decidere se dietro la carneficina e l’omicidio che sono stati compiuti c’era “Arthur Fleck” o “” .