Son of a broken man l’album del Fantastic Negrito

(Di sabato 5 ottobre 2024) Attesissimo sesto album di studio, ‘Son Of AMan’ arriva ad un anno di distanza da ‘Granfather Courage’, la versione acustica, ed arricchita, dell’acclamato ‘White Jesus Black Problems’. ‘Son Of AMan’ vedeincapsulare gli elementi inimitabili del suo celebre lavoro fino ad oggi, tra riff distorti di chitarra, ballate melodiche ed espressive e colpi di scena che sono diventati il suo marchio di fabbrica., sicuramente il lavoro più personale ad oggi, esplora la famiglia, l’inganno ed il desiderio umano di nascondere il vero sé, mentre si immerge in uno dei conflitti più antichi della storia umana, la lotta tra padre e figlio. Fin dalla giovane età afurono raccontate delle falsità da suo padre. Un cognome inventato, origini inventate ed un falso accento somalo.