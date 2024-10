Silent Hill 2 Remake Digital Foundry analizza la modalità Qualità e Performance su PS5

(Di sabato 5 ottobre 2024)ha pubblicato il consueto video di analisi dedicato al comparto tecnico disu PS5, evidenziando una grafica ottima ma anche unanon propriamente esaltante. Stando a quanto affermato da DF, in quel di Bloober Team sono stati in grado di realizzare un comparto tecnico ottimo, sfruttando in modo sapiente le potenzialità offerte dall’Unreal Engine 5. Il tutto inoltre è arricchito da un nuovo doppiaggio e da animazioni totalmente rinnovate rispetto alla versione originale per PS2, create attraverso delle sezioni di motion capture con tecnologie moderne.ha ricordato chepresenta duegrafiche su PS5: Quality e, entrambe contraddistinte dalla tecnologia Lumen di Unreal Engine per riflessi e illuminazione globale ma con risoluzione e framerate differenti. (Game-experience)