Serata benefica contro il degrado Festa in via Roma per tornare a vivere

(Di sabato 5 ottobre 2024) Andare oltre il classico percorso del ‘giro’ in centro storico. Abbracciare anche le vie limitrofe, includere e coinvolgere le attività che più volte si sono sentite fuori dal circuito degli eventi. Ègrande stasera in via. Nella strada dei locali dedicati al food per eccellenza, debutta ‘Viain- Cibo in strada’, una prima edizione messa in piedi da sette locali di ristorazione del tratto interessato, che per l’occasione sarà chiuso al traffico. E così il nuovo cocktail bar Lux, La Beccheria, insieme a Unto, L’Orto, Il Grillo, Mezzadria e C.Risiamo hanno deciso di fare squadra. Un’operazione spinta anche e soprattutto dalla voglia di riqualificare l’area, renderla più viva e attrattiva. Una ’risposta’ ale senso di insicurezza più volte segnalato dagli avventori e dai residenti del quartiere a due passi dalla stazione ferroviaria.