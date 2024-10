Ristopro piena di rabbia | Puniti dalle ingenuità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Due sconfitte nelle prime due gare perse per duenel finale. La prima a un secondo dal termine contro Rieti la seconda a 11 secondi contro la più forte del campionato Roseto. Una grande difesa, un attacco che ha sbagliato molto e tanti tiri liberi sbagliati. Nonostante tutto sotto di 15 con Roseto sempre avanti, nell’ultimo quarto Fabriano a 11 secondi era avanti con la vittoria quasi in tasca. Ancora fatale un’altrae Roseto, come era succedo a Rieti, la punita. Domenica con inizio alle ore 18 al PalaColobo, lasarà di scena a Ruvo di Puglia con tanta "sportiva" in corpo per cercare di conquistare i primi due punti. In terra pugliese troverà una squadra in salute che ha vinto le prime due gare con tanta fatica. Bisognerà fare attenzione soprattutto al fromboliere Jackson autore di 32 punti contro Sant’Antimo.