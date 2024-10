Ricci: «Espulsione? Con l’Inter avremmo sofferto anche in undici!» (Di sabato 5 ottobre 2024) Samuele Ricci è uno degli osservati speciali di Inter-Torino. Il calciatore italiano, chiamato a rapporto anche da Luciano Spalletti per la pausa Nazionali, risponde ai giornalisti. SPIRITO – Samuele Ricci, intervistato da Sky Sport 24, espone il proprio punto di vista su Inter-Torino: «È stata un po’ la partita che abbiamo fatto a Verona, con un’Espulsione a favore. Oggi contro l’Inter l’abbiamo avuta a sfavore. Purtroppo sono cose che possono capitare, ovviamente bisogna cercare di non farle capitare perché sono errori. Però il calcio è anche questo. Il bello è stato il dopo Espulsione perché lo spirito c’è stato ed abbiamo continuato a star lì anche soffrendo. Avremo sofferto undici contro undici, figurati con uno in meno. Però ci portiamo a casa le cose positive che ci sono state». (Di sabato 5 ottobre 2024) Samueleè uno degli osservati speciali di Inter-Torino. Il calciatore italiano, chiamato a rapportoda Luciano Spalletti per la pausa Nazionali, risponde ai giornalisti. SPIRITO – Samuele, intervistato da Sky Sport 24, espone il proprio punto di vista su Inter-Torino: «È stata un po’ la partita che abbiamo fatto a Verona, con un’a favore. Oggi control’abbiamo avuta a sfavore. Purtroppo sono cose che possono capitare, ovviamente bisogna cercare di non farle capitare perché sono errori. Però il calcio èquesto. Il bello è stato il dopoperché lo spirito c’è stato ed abbiamo continuato a star lìsoffrendo. Avremocontro, figurati con uno in meno. Però ci portiamo a casa le cose positive che ci sono state». (Inter-news)

Fa piacere ripercorrere l’acquisto di Ricci, l’abbiamo preso che era molto giovane e devo dire che è stata comunque un’operazione importante. “Non voglio stare a parlare di Manchester o non Manchester. . Il presidente ci ha creduto, come tutti noi, abbiamo speso una cifra importante”. The post ... (Sportface)

Davide Vagnati ha parlato a Sky Sport prima della gara che vedrà il suo Torino in campo contro l`Inter: `Sono sorpreso dalle critiche, stiamo... (Calciomercato)

Samuele Ricci già da qualche anno dimostra le sue indiscusse qualità in serie A, con la maglia del Torino, prima Juric ora di Vanoli. Calciomercato Milan, Guardiola stravede per il centrocampista del Torino Samuele Ricci, Moncada continua a seguirlo Una partita per entrare sotto i riflettori di ... (Dailymilan)

L'articolo Ricciardi (M5s) in Aula: “Sanzioni per Tel Aviv come a Mosca. Israele è una democrazia? Anche chi ha fatto l’olocausto lo era”. . Anche la Germania nazista è nata come una democrazia, Hitler aveva vinto le elezioni, poi dopo è diventato quello che è diventato”. “Siccome siamo di ... (Ilfattoquotidiano)

Viene concesso tutto a Israele e voi non fate nulla. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Esteri alla Camera, Riccardo Ricciardi, replicando al ministro per i rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, che sostituiva il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di in ... (Open.online)