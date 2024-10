Rbr-Fortitudo il ritorno di Fabio Mian | dove guardare il derby emiliano-romagnolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bologna, 5 ottobre 2024 - Insidiosoper lache, domenica 6 ottobre alle 18 sarà di scena al PalaFlaminio per affrontare i padroni di casa della Riviera Banca Rimini. È una Flats Service decisa e vogliosa di iniziare il proprio cammino quella che scenderà in campo contro i romagnoli, che hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione dopo le vittorie con Udine e Piacenza che l’hanno lanciata al momento in testa alla classifica della serie A2 a punteggio pieno. Pere Rimini si tratta a tutti gli effetti di una riprova quella che mi mette di fronte l’una all’altra. IldiA presentare la sfida che vedrà ilin campo diè coach Devis Cagnardi.