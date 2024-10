Porto crocieristico a Fiumicino Califano | Incontro a Civitavecchia? Ecco come stanno le cose

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – “Non c’è stato alcun tavolo di lavoro ma solo undi condivisione di opinioni in cui naturalmente si è discusso delgrandi navi di. Il comparto alberghiero è e rimane centrale per la nostra economia. CosìFederalberghi un interlocutore importante e privilegiato. Al pari di tutti gli attori intermedi. Quando si parla però di una infrastrutturaildi, che stravolgerà i lineamenti non solo di Isola Sacra ma di una vasta porzione di territorio, non ci si può chiudere nella propria campana di vetro ma è fondamentale avere una visione a 360 gradi. Questo non significa privilegiare qualcuno rispetto ad altri, soprattutto se poi quel territorio rientra nel sistema portuale del qualefa parte, quello die Gaeta”.