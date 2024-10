Peste suina l’allarme degli esperti Subito abbattimenti e barriere Problema di interesse nazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Filattiera (Massa Carrara), 5 ottobre 2024 – Allarmeafricana. Ieri il meeting a Pieve di Sorano a Filattiera organizzato da Federcaccia con la partecipazione, tra gli altri, del Commissario straordinario per la Psa, Giovanni Filippini. Il convegno è stato l’occasione per mettere un punto sui ruoli e sulle responsabilità di ciascun attore coinvolto per contrastare la diffusione della Psa: dalle istituzioni fino ai cacciatori. Come era già stato annunciato di recente, dal 1° ottobre è entrata in vigore la nuova ordinanza in materia (n.5/2024) firmata direttamente da Filippini, e che resterà in vigore frino al prossimo 31 marzo, contenente le nuove misure di contenimento dellanelle zone soggette a restrizioni.