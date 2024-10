Pagelle – Lukaku leader intelligente e altruista Neres è un alieno ma al posto di Kvara no?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ledi Napoli-Como 2-1, a cura di Fabrizio d’Esposito CAPRILE. Il sospetto è che abbia problemi di vista sulle cagliose da lontano dei tiratori lacustri (modello Zoff ai mondiali del 1978, per capirci). Per fortuna, la prima volta il vigile San Palo lo assiste su quel tiro pazesco (con una zeta) al 31’, poi però Strefezza lo buca senza pietade alcuna sul finire del primo tempo. Aspettiamo trepidanti il ritorno del giovane Meret – 5 DI LORENZO. Nel primo tempo il Napule assomma una quantità copiosa di errori individuali e anche l’Euroappuntato pecca un paio volte in fase di uscita. Stasera la destra neorisorgimentale si rinserra dietro ma il rinato capitano ha il merito di contribuire all’alta velocità azzurra dell’uno a zero – 6 RRAHMANI.