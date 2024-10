Netanyahu durissimo contro Macron: «Si vergogni per la richiesta di embargo sulle armi a Israele». L’Eliseo replica: «Parole eccessive» (Di sabato 5 ottobre 2024) Nel giorno in cui l’Occidente è stato attraversato dalle manifestazioni pro Palestina, si è consumato uno scontro durissimo tra Benjamin Netanyahu ed Emmanuel Macron. Il primo ministro israeliano, la sera del 5 ottobre, ha diffuso un videomessaggio di accusa rivolto al presidente francese e agli altri leader che chiedono l’embargo sulle armi da destinare a Tel Aviv: «Si vergognino!». A stretto giro, è arrivata la replica delL’Eliseo, che ha condannato l’uso di «Parole eccessive» da parte di Netanyahu. La presidenza francese, comunque, ha voluto ribadire «l’amica incrollabile con Israele». Il videomessaggio di Netanyahu Netanyahu, nella sua filippica, ha esordito elencando i fronti di guerra aperti con alcuni Paesi mediorientali: «Ci stiamo difendendo su sette fronti contro i nemici della civiltà». (Di sabato 5 ottobre 2024) Nel giorno in cui l’Occidente è stato attraversato dalle manifestazioni pro Palestina, si è consumato uno stra Benjamined Emmanuel. Il primo ministro israeliano, la sera del 5 ottobre, ha diffuso un videomessaggio di accusa rivolto al presidente francese e agli altri leader che chiedono l’da destinare a Tel Aviv: «Sino!». A stretto giro, è arrivata ladel, che ha condannato l’uso di «» da parte di. La presidenza francese, comunque, ha voluto ribadire «l’amica incrollabile con». Il videomessaggio di, nella sua filippica, ha esordito elencando i fronti di guerra aperti con alcuni Paesi mediorientali: «Ci stiamo difendendo su sette frontii nemici della civiltà». (Open.online)

Israele pronta ad attaccare l’Iran e nella notte raid sulla moschea di Gaza e sui depositi di armi Hezbollah in Libano - Tutti gli osservatori internazionali ritengono che l'attacco di Israele all'Iran sia imminente. Molto forte il rischio di un inasprimento del conflitto. Ma Netanyahu non perde d'occhio Gaza e il Liban ...(firstonline.info)