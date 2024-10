Napoli-Como | Lukaku coinvolto nei momenti decisivi merito di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’articolo della Gazzetta dello Sport analizza in profondità la prestazione di Romelunella partita delcontro il, focalizzandosi su alcuni punti chiave del suo contributo. Nonostante l’attaccante belga non abbia giocato una partita impeccabile dal punto di vista della partecipazione continua alla manovra, la sua prestazione è stata definita “a due facce”. Questo suggerisce che, mentrenon era sempre centrale nel gioco di squadra, la sua capacità di essere decisivo neicruciali ha fatto la differenza.e il suo ruolo decisivo nei goal L’attaccante è stato determinante in tutte e tre le marcature del, dimostrando che anche se non è stato semprenel possesso palla o nelle fasi di costruzione, è riuscito comunque a incidere neideterminanti della partita.