Muchova-Gauff in tv | data orario canale e diretta streaming finale Wta Pechino 2024

(Di sabato 5 ottobre 2024) Karolinaaffronterà Coconelladel WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Terzo confronto in carriera tra le due giocatrici, che si sono sempre incontrate su palcoscenici prestigiosi. Lo scorso anno lo fecero ina Cincinnati e in semia New York, con l’americana che vinse entrambi i match. Stavolta invecepotrà assolutamente giocarsi le sue chance visto l’ottimo momento di forma che sta vivendo e anche l’ottimo torneo che sta disputando, in cui spiccano vittorie ai danni di Sabalenka e Zheng.invece sta ritrovando lentamente la sua forma migliore, ma è ancora lontana dal picco dello scorso anno. Si prospetta comunque unaavvincente e tutta da vivere. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domenica 6 ottobre, alle ore 13:00 italiane.