MotoGP doppietta Bagnaia-Bastianini nella Sprint di Motegi Pecco guadagna punti su Martin

(Di sabato 5 ottobre 2024) Francescosfrutta al meglio l’ottimo risultato in qualifica e vince ladel Gran Premio del Giappone 2024, valevole come sedicesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondialesi è impostogara breve diper un’incollatura su Eneae Marc Marquez, approfittando della caduta del pole-man Pedro Acosta. Il fenomenale rookie spagnolo del team Red Bull GasGas Tech 3 è scivolato infatti a quattro giri dalla conclusione mentre era saldamente al comando della corsa, dopo aver superato e staccatocon un ritmo impressionante. Il campione del mondo in carica si è ritrovato così tra le mani una prima posizione cruciale in ottica iridata, alla luce della pessima qualifica di Jorge