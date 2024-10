Milano gli insegnanti di sostegno? Un miraggio La protesta dei genitori della scuola Visconti al Gallaratese | Solo cinque docenti impossibile coprire tutte le ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – ???“Moltimancano e, quelli che ci sono, devono dividersi tra più bambini. Il risultato? Diritti negati, in primis quello allo studio”. Sono sul piede di guerra mamme e papà di alunni con disabilità che a quasi un mese dall’inizioaspettano glidi, non ancora nominati o insufficienti ale ore di cui i loro figli necessitano. Ieri pomeriggio una rappresentanza si è radunata fuori dalla primaria di viadell’Istituto comprensivo Borsi, al, per puntare i riflettori sul problema: “Chiediamo di essere ascoltati, ci rivolgiamo ai Ministeri dell’Istruzione eDisabilità e al Provveditorato, perché trovino soluzioni: una situazione disastrosa come quest’anno non l’abbiamo mai avuta”, denunciano.