Marina-Barbara che derby La Jesina all’esame Vigor

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il girone A di Promozione in questo fine settimana si divide a metà. Quattro partite oggi, altrettante domani. Oggi il sorprendente Tavullia Valfoglia potrebbe salire da solo in vetta alla classifica, ma dovrà osare a Lunano in attesa del risultato della Fermignanese in campo domani. A Fermignano salirà una Biagio Nazzaro Chiaravalle che domenica ha tirato un sospiro di sollievo con il punto preso nelcasalingo contro la, ma che ha comunque fame di punti per lasciare quella scomoda ultima piazza occupata assieme ad Appignanese e Pergolese. A proposito didomani i leoncelli (senza Borocci squalificato), dopo l’eliminazione di mercoledì in Coppa Italia a opera del Moie Vallesina, sono attesi dalin casa contro laCastelfidardo che nell’ultimo turno ha segnato i primi gol in campionato conquistando anche la prima vittoria.