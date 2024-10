Marcolin | Inter costruita per essere la favorita Ripresa dopo il Milan!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dariosi è così pronunciato nel pre-partita di-Torino, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024-2025. IL RAGIONAMENTO – Darioha parlato a DAZN delle sue sensazioni per-Torino. Queste le sue parole: «ha dimostrato che quando vuolecattiva davanti alla porta lo è. Ci si aspetta la terza vittoria consecutiva dei nerazzurri, costruiti perla squadra da battere. L’ha dimostrato di essersila sconfitta con il».sulle rotazioni di Inzaghi per-Torino e non solo UNA STRATEGIA –ha poi proseguito esprimendosi sul turnover che il tecnico dell’Simone Inzaghi sta attuando in questo inizio di stagione: «Inzaghi si sta affidando al turnover, quasi un’esigenza considerati tutti gli impegni. Frattesi giocatore più utilizzato.