L’Olimpia guarda avanti Brooks è la nota positiva

(Di sabato 5 ottobre 2024) Eppur qualcosa da salvare ci dovrà pur essere dopo il maldestro esordio europeo cheha fatto in quel di Montecarlo. Sicuramente un approccio peggiore sarà difficile averlo. La sorpresa di un primo tempo in cui i biancorossi sono stati sballottolati dal Monaco ha fatto male a chi pensava che il nuovo corso portasse un atteggiamento diverso. Anche coach Messina è rimasto sorpreso: "La gara è stata decisa da quanto accaduto nel primo tempo in cui il nostro livello di fisicità non è stato all’altezza della competizione, anche a rimbalzo dove hanno prodotto 17 punti. La differenza di fisicità ha deciso la gara. Ne prendiamo atto e ci mettiamo a lavorare per migliorare".