LIVE Cobolli-Wawrinka ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | match importante in ottica ranking

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi 2° turno del Masters 1000 ditra Flavioe Stan. Un ex campione major ad accogliere il romano nel torneo di, quantomaiper il suo percorso di crescita che lo ha visto approdare al “muro” dei primi 30 giocatori del mondo. Parlando di muri o almeno tali in sento lato, avevamo lasciato un buon romano cedere a Pechino dal russo Daniil Medvedev per 6-2, 6-4 punteggio che peraltro non racconta la completa verità su quanto accaduto. Il 1000 cinese potrebbe essere l’ennesima svolta della stagione fin qui favolosa di, visto che i 75 punti del successo nel Challenger di Braga 2023 sono stati scalati, ma il romano ha comunque guadagnato una posizione, issandosi al 29° posto provvisorio.