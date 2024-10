Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 5 ottobre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete Luna in Scorpione tocca il mondo interiore, arriva in profondità dei rapporti, quando è il caso chiede un esame di coscienza. Il vostro segno non è proprio entusiasta di esplorare gli abissi dell'anima, ma se ci provate, vedrete che starete meglio. Sono in evidenza anche questioni di beni che avete in comune con altri. Splendida Venere congiunta alla Luna risveglia il vostro erotismo e può portare addirittura passioni sconvolgenti. Se siete soli, approfittatene. Toro Luna e Venere, le due femmine dello zodiaco, si trovano oggi insieme nello Scorpione, opposto al vostro segno, sarà un appuntamento che non ha un chiaro motivo per esserci, questa e la prossima notte.