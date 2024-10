Juventus Thiago Motta | Bremer assenza importante ora dare di più

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 5 ottobre 2024) “è un giocatoreper noi, mi dispiace tantissimo per lui. Tecnicamente non ho bisogno di dirlo io. Da adesso tutti noimo qualcosa in più, perchè se fosse stato un altro a fermarsi sono convinto che lui l’avrebbe fatto. Lo faremo per lui, che ora deve stare tranquillo. C’è una difficoltà nell’accettare la situazione, l’ho visto meglio ieri. Ora deve operarsi e recuperare al meglio. Noi lo aspettiamo”. Così l’allenatore dellanel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Cagliari in campionato, a proposito del grave infortunio al ginocchio di Gleison. “Danilo come tutti gli altri che entreranno sono convinto che daranno qualcosa in più”, ha aggiunto senza sbilanciarsi su un maggior impiego del brasiliano.