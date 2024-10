Il sodalizio tra calcio e moda esiste per l’Udinese solo tessuti 100% green

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 5 ottobre 2024)e sostenibilità: un mix ideale per lanciare messaggi concreti in maniera sempre innovativa come da tradizione per. Dopo il grande successo del progetto dello scorso anno, anche per la stagione 2024/25 il Third Kit del club bianconero firmato Macron è stato realizzato in collaborazione con CameraFashion Trust. Una sinergia basata sul valore comune dello scouting di giovani talenti, nele nella, che rendono, nei rispettivi campi, i due brand delle reference a livello internazionale. La firma di Flora Rabitti Quest’anno la firma sul Third Kit è quella della giovane stilista Flora Rabitti con il suo brand Florania,uno dei beneficiari del CNMI Fashion Trust Grant 2023. Un brand emergente, genderless e basato su una produzione circolare ed etica.