Il rinascimento della boxe in Giappone | con piccoli numeri e tradizione familiare è entrata nell’élite del pugilato mondiale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lainsta vivendo un periodo d’oro. Nel giro di ventiquattro ore a Tokyo si disputeranno ben sette titoli mondiali di. All’Ariake Arena domenica 13 e lunedì 14 ottobre la Teiken Promotions di Honda organizza una due giorni da record. Domenica i mondiali in palio (quelli veri, non i sottotitoli che vanno tanto di moda ad altre latitudini) saranno quattro, con impegnati cinque atleti di casa. Va in scena il derby tra Takuma Inoue e Seiya Tsutsumi (pesi Piuma Wba), oltre alle sfide Shokichi Iwata – Jairo Noriega (pesi Mosca leggeri Wbo), Seigo Yuri Akui – Thananchai Charunphak (pesi Mosca Wba) e Kenshiro Teraji – Cristofer Rosales (pesi Mosca Wbc).