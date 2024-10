Il prossimo avversario di Sinner a Shanghai Poi dagli ottavi il tabellone diventerà duro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Janniksi è qualificato per i sedicesimi dell’ATP Masters 1000 die nelturno affronterà il numero 31 del seeding, l’argentino Tomas Martin Etcheverry, sconfitto nell’unico precedente: agli Australian Open 2023 l’azzurro vinse al secondo turno in tre set con un nettissimo 6-3 6-2 6-2. L’asticella si alzerà poi a partire dal quarto turno, quando, in caso di vittoria, potrebbe ritrovarsi di fronte lo statunitense Ben Shelton, numero 14 del seeding, il quale, però, domani dovrà dapprima superare lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Nei quarti di finale l’dell’azzurro potrebbe essere il russo Daniil Medvedev, numero 5, il quale però ai sedicesimi affronterà un altro italiano, Matteo Arnaldi, oppure il greco Stefanos Tsitsipas, numero 10, in cerca di un risultato di prestigio dopo un periodo non brillantissimo.n.