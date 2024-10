Il gruppo di produttori di toscani che sognano un vermouth tutto toscano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ipuntano al riconoscimento della denominazione dellocale. E come primo passo dodici di loro hanno stretto un’alleanza che loro stessi definiscono “etica” e che serve a mettere nero su bianco una serie di valori condivisi. Una scelta che non a caso viene annunciata alla vigilia del primo Salone delche si terrà sabato 5 ottobre a The Social Hub di Firenze, che celebra un prodotto che, nato in Piemonte nel 1786, ha trovato in Toscana una interpretazione decisamente peculiare e identitaria, con l’utilizzo dei vini rossi al posto dei bianchi caramellizzati.