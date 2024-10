I 5Stelle vogliono l’acqua pubblica | Giani-Acea incontri preoccupanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il Movimento Cinque Stelle non cambia di una virgola: così aveva detto nel caldissimo agosto, così ribadisce adesso. Ma aggiunge qualche particolare in più in relazione al destino di Publiacqua e alla gestione della risorsa idrica. Sulla Multiutility della Toscana si ribadisce: no alla quotazione in borsa, servizi interamente pubblici, acqua scorporata, appunto, come ’bene comune da tutelare’. "La posizione di Biffoni è oramai nota da anni. Noi del M- sottolinea Carmine Maioriello, coordinatore provinciale e consigliere comunale - continuiamo a ribadire la necessità di una gestione interamentedei servizi locali, a partire da quello idrico e ci opponiamo alla finanziarizzazione dei beni comuni, rilanciando la battaglia per una ripubblicizzazione autentica, in linea con l’esito del referendum del 2011".