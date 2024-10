Grande Fratello Enzo Paolo a Shaila | Perché vuoi cambiare Javier se ti piace com' è?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 5 ottobre 2024) Le discussioni continuano all'interno della casa più spiata d'Italia, tra le "non coppie" che sembrano formarsi in questi giorni, ma che per il momento non hanno ancora fatto passi avanti. Nelle ultime puntate del, Alfonso Signorini e gli autori stanno puntando molto sugli intrecci amorosi che coinvolgono quattro concorrenti: Helena,, Lor. Al momento, la situazione tra loro non si è ancora risolta e nessuna coppia è stata ufficialmente formata. Le riflessioni diTurchi sulla vita di coppia Durante la puntata del 3 ottobre, la "tronista"è stata chiamata a fare la sua scelta tra il modello milanese e il pallavolista argentino. L'ex velina ha dichiarato di nutrire solo un sentimento di amicizia per Lor, mentre ha espresso il desiderio di approfondire la