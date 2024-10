Five Nights at Freddy’s 2 | nuova data di inizio riprese e aggiornamenti sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 5 ottobre 2024)at2:disulDopo essere stato inizialmente fissato per una produzione basata su Halloween,at2 la produzione ora punta a far iniziare lea novembre. Dopo che il primoè diventato ildi maggior incasso della Blumhouse, lo sviluppo di un sequel si è lentamente avviato tra la fine del 2023 e l’del 2024, con la conferma da parte dello studio di procedere con il ritorno della co-sceneggiatrice/regista Emma Tammi insieme alle star Josh Hutcherson e Matthew Lillard. Sia Lillard che Hutcherson avevano precedentemente indicato che lediat2 sarebbero iniziate nell’ottobre 2024, mentre la Blumhouse aveva fissato l’uscita del sequel per il dicembre 2025.