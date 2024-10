Che disastro Tale e Quale Show Malgioglio sconvolto | esibizione da incubo per le vip della tv

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024), siamo arrivati alla terza puntata. Venerdì 4 ottobre 2024 il nuovo appuntamento con il programma di Carlo Conti si è aperto con delle esibizioni che hanno mandato in visibilio il pubblico in studio e da casa. Simone Annicchiarico, per esempio, è diventato Renato Zero e ha ricevuto i complimenti di Giorgio Panariello. Ancora, Thomas Bocchimpani ha vestito i panni di John Travolta anche se non lo ha convinto a pieno. E poi la performance forse più chiacchierataserata, quella delle due vip che si sono improvvisate Paola e Chiara in Vamos a bailar. Il brano è uno dei successi iconici delle sorelle. Serviva una sincronia perfetta e una enorme complicità tra le due interpreti che, purtroppo, non è emersa. Anzi, poco prima di entrare in scena le due si sono anche beccate. Leggi anche: “Rischio chiusura”.