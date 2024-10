Capacchione | Balneari fondamentali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Il turismo italiano è fondamentalmente balneare. Siamo impegnati ad evitare un errore storico: distruggere ciò che si è costruito in due secoli di storia". Con queste parole il presidente nazionale del Sib Confcommercio, Antonio, sintetizza l’attuale momento di confronto sindacale aperto con il Parlamento italiano per modificare molti aspetti del recente Decreto legge di riordino del sistema delle concessioni. Il presidente nazionale del Sib-Confcommercio lunedì alle 16 sarà a Grosseto, nella sede di via Tevere 17 di Confcommercio, per prendere parte personalmente alla riunione degli imprenditoridella Maremma. Si tratta di una assemblea che è stata promossa dal Sib-Confcommercio ma che è aperta a tutti i concessionaridella provincia, anche se non iscritti al sindacato o alla Confcommercio.