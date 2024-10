Calciomercato regole Fifa violano leggi su diritto comunitario | la sentenza della Corte Ue

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Il verso una nuova rivoluzione per il caso Diarra? Alcune delle norme in materia di trasferimenti internazionali di calciatori professionisti sono contrarie al dell'Ue, ha stabilito la di Giustizia dell'Ue, sottolineando che le norme "ostacolano la libertà di circolazione dei giocatori e restringono la concorrenza tra i club". La rischia di rivoluzionare il mercato, perché potrebbe incidere anche sullo status di calciatori vincolati da contratti in essere. La vicenda nasce infatti dal caso di Lassana Diarra, che rischia di diventare il 'nuovo Marc Bosman', il calciatore belga che nel 1995 ha ottenuto la che ha cancellato l'indennizzo da versare ai club per giocatori in scadenza di contratto. Il precedente di Diarra, ora, rischia di avere un impatto dirompente nelle trattative per calciatori sotto contratto.